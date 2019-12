PF deflagra operação para desarticular organização de tráfico

A Polícia Federal deflagrou hoje (4) a operação Voo Baixo para desarticular uma organização criminosa internacional especializada no tráfico de drogas. A ação policial inclui o cumprimento de 13 mandados de prisão temporária e 33 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Mato e multa de três a dez anos e multa, respectivamente. Iniciada em maio de 2018, a investigação já resultou em apreensões de aproximadamente 2,6 toneladas de cocaína e na prisão de outras 11 pessoas.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso era comandado por um suposto empresário do interior de São Paulo. O suspeito articulava a compra e o transporte aéreo da droga de traficantes bolivianos, recebia a cocaína no Mato Grosso do Sul e a transportava por meio de aviões ao estado de São Paulo.

Os 46 mandados judiciais foram cumpridos nas cidades paulistas de Araçatuba, Campinas, Dourado, Guararapes, Jaú, Pereira Barreto, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Vargem Grande Paulista. No Mato Grosso do Sul, a operação aconteceu em Cassilândia, Alcinópolis, Coxim e Três Lagoas. Também foi realizada em Presidente Getúlio (SC) e Eunápolis (BA).

Além dos mandados judiciais, foram realizadas apreensões de 15 aeronaves e o sequestro de imóveis, incluindo três fazendas.

Os investigados serão indiciados por tráfico de drogas, com pena de cinco a 15 anos e multa, e por associação para o tráfico de drogas, com pena de três a dez anos e multa.