Servidores públicos ocupam Assembleia Legislativa durante protesto contra a Reforma da Previdência

Servidores da rede estadual de ensino ocuparam a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na tarde desta terça (3), durante protesto contra a Reforma da Previdência no Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, chegou a suspender a sessão, mas reabriu por volta das 15 horas, com o plenário cercado pelo batalhão de choque da PM.

Os servidores que entraram na Assembleia ocupam as galerias e o hall atrás do plenário. Com o clima tenso o presidente da Casa, Ademar Traiano, suspendeu novamente a sessão pouco depois das 15h10 e determinou o encerramento da sessão.

Questionado se trata-se de uma invasão, o presidente da APP-Sindicato, Hermes Leão, se exaltou. “Isso aqui não é uma invasão. Aqui é a casa do povo. Se houve algum problema, a responsabilidade é do governador Rato e não nossa. Ele que sempre quando isso acontece está em Nova York”, afirmou.



A polícia chegou a usar gás para dispersar os manifestantes na frente da Casa legislativa, mas eles entraram pela rampa de acesso aos gabinetes. De acordo com os sindicatos, uma pessoa teria ficado ferida, mas a informação não foi confirmada pela Polícia.

O trânsito ficou bloqueado na Av Cândido de Abreu, ao lado da Praça Nossa Senhora de Salete, por causa do protesto. A Rua Mal. Hermes também ficou fechada no acesso à praça. A estação-tubo Centro Cívico/Palácio Iguaçu foi desativada.

O prazo para apresentação de emendas à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Reforma da Previdência terminou na segunda (2). Agora, há o prazo regimental de dez sessões para a Comissão votar o projeto.