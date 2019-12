Polícia Civil investiga suposto estupro de animais

A Polícia Civil investiga um suposto estupro de animais, no bairro São Domingos, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo a polícia, um grupo de protetoras dos animais procurou a Delegacia do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São José dos Pinhais após receber uma solicitação para ajudar um cão doente.

O grupo foi ao local e viu, dentro de uma casa, animais em estado mais grave, que foram resgatados, após a permissão de entrada por parte do proprietário. Depois disso, foram arrecadados alimentos durante uma semana para ajudar o dono da casa. Entretanto, ao retornarem, no último dia 30, as protetoras tomaram um susto, pois encontraram cães com supostos sinais de ‘abuso sexual’.

Angela relatou que ontem (2) a Delegacia do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São José dos Pinhais estiveram na residência para apurar o caso. “Ontem então, a polícia foi até lá para investigar se acontece a situação de maus-tratos. Conseguimos retirar mais dois cães, há alguns internados em estado grave, mas ainda há cinco lá”, relatou a protetora.

“O dono da residência parece não entender o que está acontecendo, então a gente suspeita de uma pessoa que mora com ele. A Assistência Social também deverá ser chamada para ver o que acontece ali. Estamos esperando que se tenha uma solução, porque a situação dos animais é muito complicada”, afirmou.



O delegado Matheus Layola, da Delegacia do Meio Ambiente, confirmou que o caso é investigado como uma possível zoofilia. “Intimamos o responsável legal pelo suspeito, que aparenta problemas psicológicos, para comparecer a delegacia. Por enquanto, não se constata o abuso, mas se percebe os ânus dilacerados. As investigações prosseguem para elucidar o caso”, destacou, confirmando que exames deverão ser feitos.



(Com informações da Banda B)