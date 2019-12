Roberto Carlos emociona Curitiba na gravação do Especial de Final de Ano da Rede Globo

Um dos cartões postais de Curitiba, o Teatro Ópera de Arame, recebeu o ídolo da canção latino-americana Roberto Carlos, em dois shows memoráveis, que irão compor as gravações do Especial de Final de Ano, da Rede Globo. Os fãs e admiradores da capital paranaense, que lotaram a plateia, se emocionaram durante as duas noites de gravações, que foram realizadas na última sexta (29) e sábado (30), com direito a um passeio completo pelos principais sucessos de sua carreira e uma participação especial surpresa no palco, com a presença do seu amigo de longa data: Erasmo Carlos.

Quem esteve presente nos espetáculos, pode acompanhar mais de duas horas de música, com os seus principais sucessos. No repertório, clássicos como: “Emoções”, “Lady Laura”, “Calhambeque”, “Esse Cara sou Eu”, “Nossa senhora”, “Como vai você”, “Além do horizonte”, “Como é grande o meu amor por você” e outros. O set list completo foi composto por 21 canções.

E quase no final das apresentações, Roberto Carlos chamou ao palco a atração surpresa, o seu amigo de longa data, Erasmo Carlos, que com qual compartilhou as canções “Amigo” e “Maria e o samba”.

Como tradicionalmente em seus shows, o cantor Roberto Carlos encerrou a noite, com a entrega de rosas colombianas, nas cores brancas e vermelhas para a plateia. Momento muito especial e que emociona a todos os fãs, por receber essa belíssima homenagem do cantor.

Além da captação nas duas apresentações de Curitiba, o Especial de Final de Ano da Rede Globo, contará com imagens da sua turnê internacional, que irá ao ar no especial no dia 20 de dezembro.