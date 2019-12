Servidores protestam na Assembleia Legislativa do Paraná

Servidores estaduais que protestam contra a reforma da Previdência no Estado invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira. Apesar da tropa de choque e reforço da segurança no entorno da casa legislativa, manifestantes lotaram o prédio.O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, suspendeu a sessão, mas reabriu por volta das 15 horas. O plenário foi cercado por policiais.

Os servidores tomaram as galerias e o hall atrás do plenário. Com o clima tenso, a sessão foi suspensa novamente pouco depois das 15h10.

Houve uso de gás para dispersar os manifestantes na frente da Casa legislativa. Nas redes sociais dos sindicatos há denúncias e vídeos de uma manifestante ferida, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.



Servidores e professores estaduais - que iniciaram a paralisação nesta segunda-feira (2) - protestam contra as mudanças propostas pelo governador Ratinho Jr em relação à previdência dos servidores. O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) encaminhado à Assembleia é uma reformulação propõe, entre outros pontos, aumento da alíquota dos salários de 11% para 14%.

Segundo governo do estado, a nova previdência do servidor público segue rigorosamente a legislação no aprovado no Congresso Nacional.