TRE-PR escolhe novo presidente e vice

Nesta segunda-feira (02), a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), presidida pelo desembargador Gilberto Ferreira (ao centro), escolheu por aclamação o desembargador Tito Campos de Paula (à dir.) para presidente e o desembargador Vitor Roberto Silva (à esq.) para vice-presidente e corregedor para o biênio 2020/2022.

Os dois haviam sido indicados para as vagas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) no mês de outubro. Conforme a resolução TRE-PR nº 808/2018, os mandatos da presidência e da vice-presidência da Justiça Eleitoral do Paraná com início em 1º de fevereiro de 2020 passam de um para dois anos.

Biografias

Des. Tito Campos de Paula

O Desembargador Tito Campos de Paula, filho de Etelvino Alves de Paula e de Sebastiana de Campos Paula, nasceu em Ribeirão do Pinhal (PR) no dia 8 de outubro de 1964.

Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1987. Em 1989, ingressou na carreira da magistratura do Paraná, tendo exercido suas funções nas seguintes comarcas: Medianeira (seção judiciária); Coronel Vivida, Ribeirão Claro, Pitanga, Foz do Iguaçu e Curitiba. Em maio de 2004 foi removido para o cargo de juiz de direito substituto de 2º Grau, tendo atuado principalmente junto à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.

No dia 15 de março de 2013, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça e em 2019 exerceu a vice-presidência e corregedoria do TRE-PR.

Des. Vitor Roberto Silva

Nasceu em Ponta Grossa (PR) no dia 8 de agosto de 1966. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, em dezembro de 1988. Juiz de direito no Estado do Paraná desde 21.06.90, tendo exercido suas funções nas comarcas de Capitão Leônidas Marques, Engenheiro Beltrão, Assis Chateaubriand, Goioerê, Cianorte, Cascavel e Londrina. Foi removido para o cargo de juiz de direito substituto em 2.º Grau em maio de 2.002. Integrou a primeira composição da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais (2003-2006). Entre maio de 2.006 e janeiro de 2.011 atuou junto à 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça.

Exerceu o magistério na UNIPAR – Universidade Paranaense, campus de Umuarama, nos anos de 1.995 e 1.996, ministrando as disciplinas de Direito Civil VI (Sucessões) e VII (Responsabilidade Civil); na Escola Superior do Ministério Público, Núcleo de Londrina, nas disciplinas de Direito Eleitoral e Direito Civil; e na Escola da Magistratura, Núcleos de Londrina e Curitiba, na disciplina de Prática Processual Cível.

Concluiu o curso de pós-graduação em Direito Público pela Escola da Magistratura do Paraná.

Em 17 de fevereiro de 2014 foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná.