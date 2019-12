Paraná recebe Frente engajada na defesa da soberania nacional

A Assembleia Legislativa do Paraná sediou na noite desta segunda-feira (02), no Plenário da Casa, uma audiência pública para promover o lançamento da Frente Popular e Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, que tem entre seus objetivos discutir as necessidades de articulação e organização para garantir a soberania nacional, enfrentando o que é considerado pelos organizadores um desmonte do patrimônio brasileiro. Geração de empregos e renda, defesa de empresas públicas e diminuição da desigualdade social também estiveram entre os temas discutidos.

Nacionalmente, o grupo é uma iniciativa do deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) e presidido pela senadora Zenaide Maia (PROS-RN). No Paraná, o propositor da Frente é do deputado Tadeu Veneri (PT) ao lado de outros parlamentares. A Frente foi estabelecida em setembro deste ano e está percorrendo o Brasil. O grupo foi criado com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira no debate amplo, democrático e plural sobre o país.

O encontro no Paraná contou com a participação de deputados estaduais, representantes das centrais sindicais e do ex-governador e ex-senador Roberto Requião. Ele, que é presidente de honra e coordenador nacional do grupo, lembrou a importância do trabalho para a defesa da soberania e o desenvolvimento nacional. “Estamos assistindo a um processo de desvalorização do trabalho no Brasil, com a eliminação de direitos e o fim da previdência social”, avaliou.

Segundo Tadeu Veneri, o Brasil assiste a um desmonte de tudo o que foi construído nos últimos 70 anos. “No momento em que as políticas sociais são desmontadas e o nosso patrimônio nacional está sendo liquidado, nada mais oportuno do que juntar lideranças políticas, centrais sindicais e movimentos sociais para defender nossa soberania que, junto como o estado democrático de direito, está sendo atacada”, disse Veneri.

Repercussão – O deputado Goura (PDT) lembrou a importância de usar o momento para defender um projeto de nação. “Reafirmamos nosso compromisso com a democracia”, disse. Já Requião Filho (MDB) comentou que a audiência demonstra a preocupação dos parlamentares paranaenses com o Brasil. O deputado Arilson Chiorato (PT) concordou. Ele destacou que tudo o que acontece no Brasil tem reflexos no Paraná.

Para a deputada Luciana Rafagnin (PT), este é um momento importante para se discutir o futuro do país. “Precisamos de políticas públicas que gerem emprego e renda, combatendo a desigualdade social”, afirmou. O deputado Professor Lemos (PT) destacou a importância de proteção ao interesse público. “As empresas públicas são estratégicas para o Brasil. O que é público é do povo”, finalizou.

A audiência contou ainda com a participação de representantes da Central Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT-PR), da Força Sindical do Paraná, Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), da Federação Única dos Petroleiros, da Central dos Trabalhadores Brasileiro, da União Geral dos Trabalhadores, além de partidos políticos como PSOL e PCdoB.