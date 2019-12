Estado retoma licitação de imóveis

A secretaria de Estado da Administração e da Previdência realiza na sexta-feira (06) licitação para venda de 15 imóveis do Estado. O valor global mínimo dos terrenos soma R$ 9,4 milhões. Cada bem será vendido pelo maior lance ou oferta, a partir do preço mínimo estabelecido para o lote. No site da secretaria estão listados todos os imóveis, com fotos, tamanho e valores.

As propriedades estão localizadas em Curitiba (3), Maringá (2), Guaratuba (2), Cornélio Procópio (1), Lapa (1), Rio Negro (2), Rolândia (1), Piraquara (1), Guaraqueçaba (1) e Bocaiúva do Sul (1).

Os interessados em adquirir o imóvel devem enviar as propostas para a secretaria estadual até 06 de dezembro, às 14 horas. O pagamento pode ser à vista ou em seis parcelas, a primeira correspondente a 20% do valor total. Será declarada vencedora a proposta de maior valor. No caso de empate, ocorrerá sorteio na sessão pública de abertura dos envelopes. Para habilitar-se o licitante deverá comprovar o recolhimento da quantia correspondente a 5% do valor da avaliação do imóvel pretendido.

Os 15 imóveis que estão sendo vendidos pelo Estado fazem parte do processo de otimização de uso dos espaços públicos do Estado, que está entre as propostas do Plano de Governo do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

A sessão pública para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e habilitação será em 6 de dezembro de 2019, às 14 horas, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Os detalhes estão no Edital de Concorrência Pública 37/2019, disponível no Portal da Transparência.