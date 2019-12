Governo conclui confirmação de recursos do Paraná Mais Cidades

O Governo do Estado conclui esta semana a rodada de autorizações para liberação de recursos do programa Paraná Mais Cidades, que começou há cerca de dois meses. Coordenado pela Casa Civil, o programa é uma parceria entre o Governo e a Assembleia Legislativa e conta com R$ 351 milhões, provenientes do Tesouro Estadual e da devolução do exercício orçamentário do Legislativo.

Todos os municípios, sem exceção, estão sendo beneficiados pelo programa. O apoio aos municípios é formalizado por meio de convênios, por intermédio das secretarias envolvidas e com a indicação dos deputados estaduais.

“A receptividade tem sido muito positiva. Assim como todos os municípios recebem recursos, todos os deputados estaduais têm direito de fazer indicações”, explica o chefe da Casa Civil, Guto Silva. “É um programa que chega de forma ágil e rápida e vai atender milhares de paranaenses”, acrescenta.

INVESTIMENTOS - O Paraná Mais Cidades tem como foco fomentar o desenvolvimento e oferecer assistência e investimentos aos municípios do Paraná. O programa foi desenhado junto com os deputados estaduais para fazer com que os recursos cheguem na ponta e atendam áreas como infraestrutura, segurança pública e saúde, que impactam diretamente o cidadão.

“Fizemos o dever de casa e o Paraná Mais Cidades é a prova disso. Ele é fruto da economia, do enxugamento da máquina pública e do corte de privilégios. Toda esta somatória de ações que permitiram ao governo, em conjunto com os deputados, repassar recursos para financiar obras e projetos nas cidades”, afirma Silva.