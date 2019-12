Prova do Prêmio Capes Talento Universitário será no domingo

As provas da primeira edição do Prêmio Capes Talento Universitário ocorrem no próximo domingo (8) em 60 municípios de todo o país. Os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h (horário de Brasília), e as provas vão ter duração de quatro horas. Mais de 21 mil estudantes que ingressaram no ensino superior em 2019 e fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 ou 2018 concorrem aos mil prêmio de R$ 5 mil cada, num total de R$ 5 milhões.

Para a realização do exame, os candidatos devem apresentar documento de identificação original com foto e utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Os lanches precisam estar em embalagens transparentes e serão vistoriados.

Celulares e equipamentos eletrônicos devem estar desligados dentro da embalagem fornecida pelo aplicador. É proibido o uso de lápis, borrachas, relógios e calculadoras, entre outros.

“Com os resultados, serão gerados indicadores para direcionar futuras políticas públicas de ensino”, diz a Capes. O resultado será divulgado em fevereiro de 2020. Para conferir os locais de prova, basta acessar o site da instituição e clicar em "autenticação".

*Com informações da Capes