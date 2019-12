Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária fica mais 60 dias em Roraima

A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária permanecerá por mais 60 dias no estado de Roraima. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a autorização, em caráter excepcional e a contar de 30 de novembro deste ano até 28 de janeiro de 2020, está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (3).

De acordo com o documento, assinado pelo ministro Sergio Moro, a Força-Tarefa exercerá atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos, em caráter episódico e planejado, em apoio ao governo do estado. As ações terão ajuda logística e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública de Roraima.

“O número de profissionais a ser disponibilizado pelo ministério, que será gradativamente reduzido, obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação”, estabelece ainda a portaria. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária está no estado de Roraima desde 22 de novembro de 2018.