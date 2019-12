Programa de Sandra Annenberg é cancelado e Globo despede 30 pessoas

O programa de Sandra Annenberg, “Como Será”, que estava no ar desde 2014, será cancelado pela TV Globo, ocasionando a demissão de 30 pessoas da produção.

A notícia foi dada pelo jornalista Flávio Ricco, da UOL, onde o matinal que era exibido todos os sábados, deixará de fazer parte da programação da TV Globo no próximo ano.

“Como Será”, comandado por Sandra Annenberg, abordava temas como educação, ciências e projetos sociais.

Esse cancelamento faz parte de mais uma mudança que a TV Globo vem fazendo em sua grade de programação, que inclui ainda corte de salários de jornalistas e apresentadores.

Após Sandra Annenberg deixar o “Jornal Hoje”, deixando a vaga para Maju Coutinho, a jornalista vinha se dividindo entre a apresentação do “Globo Repórter” as sexta-feira e no “Como Será”, aos sábado.

