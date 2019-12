Após queda de público, São Paulo vende ingressos a R$ 5 para jogo contra o Inter

A despedida do São Paulo do estádio do Morumbi nesta temporada será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Internacional, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ver o público diminuir nas últimas partidas, o clube vende ingressos a R$ 5 para o duelo contra os gaúchos.

Na quinta-feira passada, quando venceu o Vasco por 1 a 0, o São Paulo registrou o pior público no Morumbi neste Brasileirão. Compareceram ao estádio 11.970 torcedores. O número já vinha em queda nos outros quatro jogos anteriores, com menos de 20 mil torcedores.

O pior público do São Paulo como mandante nesta temporada também aconteceu no Brasileirão. No entanto, em partida realizada no Pacaembu. Foram 7.853 torcedores que acompanharam o empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, no estádio municipal, em 2 de junho, pela sétima rodada do campeonato.

Para o jogo contra o Internacional, os ingressos que custam R$ 5 são de meia-entrada para as arquibancadas amarela e laranja (superiores atrás dos gols). O bilhete mais caro custa R$ 120, a inteira para a Cadeira Premium.

O duelo entre São Paulo e Internacional é decisivo por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. A equipe tricolor está em sexto lugar com 57 pontos, três a mais do que o time colorado.

Estadão Conteúdo