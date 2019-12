Secretaria da Educação registra baixa adesão de professores à greve no Paraná 

A greve dos professores da rede pública estadual iniciou hoje (2) em todo o Paraná. Porém, poucos docentes paralisaram as atividades neste primeiro dia de manifestação. No período da manhã, a Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná, registrou adesão parcial à paralisação em 126 das 2.143 escolas estaduais e adesão total à paralisação em 36 das 2.143 escolas estaduais do Paraná.

Lembrando que a adesão parcial considera a ausência de professores e demais servidores administrativos e não significa, portanto, que os alunos ficaram sem atendimento.



A APP-Sindicato de Apucarana irá disponibilizar ônibus para os professores e funcionários públicos que queiram participar de um ato unificado contra a reforma da previdência do Estado.