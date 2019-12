Olhar sensível de estagiária dá origem a mostra fotográfica

O olhar sensível de Alessandra Rocio de Andrade, aluna da Apae e estagiária de Educação Especial no Centro Juvenil de Artes (CJA) e no Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA), de 2014 a 2019, deu origem à exposição fotográfica que leva seu nome. A mostra reúne imagens capturadas por Alessandra no primeiro semestre deste ano, quando participou da Oficina de Fotografia ministrada pelo fotógrafo Aurélio Peluso.

As fotos foram ampliadas por ele, um dos personagens principais dessa história com início curioso. Convidado pelo diretor do espaço para ministrar a oficina, foi surpreendido ao notar que tinha apenas uma aluna. “Isso me possibilitou aprender muito sobre como fazer essa oficina. Eu acho que a Alessandra me ensinou muito mais fotografia do que eu a ela. Como enxergar a vida lá fora, como ver por outros olhos. Então, só tenho a agradecer a ela por tudo que fez por mim e pela ajuda que me deu nesse primeiro semestre”, disse Peluso, que sempre quis dar aulas e aquela seria a sua primeira experiência como professor. Hoje sua turma tem 12 alunos, todos cobrindo o lançamento da exposição.

“Hoje foi um dia especial. O carinho desses professores, que se preocuparam comigo e organizaram isso tudo para mim. Eu não tenho o que dizer, só agradecer a Deus mesmo por estar aqui. Esse tratamento meu não é fácil”, comentou Alessandra, que descobriu no fim do primeiro semestre, enquanto ainda fazia as aulas de fotografia, um câncer de mama. Desde então está em tratamento e a exposição foi uma forma de homenageá-la.

Nos cinco anos em que estagiou nas duas instituições fez muitos amigos e conquistou o carinho de todos. “Com sua graça, sua gentileza, seu olhar, a Ale floresceu o Centro Juvenil e ao mesmo tempo ela floriu. Seremos amigas eternamente. Você é muito especial para nossa casa e encantou esse espaço”, disse uma das professoras na abertura da exposição.

O diretor do CJA e MCAA, Luiz Gustavo Vidal Pinto, insistiu que ela fizesse a oficina, mesmo com a relutância inicial da Alessandra, que estava insegura. “A ideia era que ela abrisse sua visão de mundo. A fotografia iria despertar a visão e o entendimento para muitas outras situações porque a arte e a cultura têm esse poder, não só na formação do cidadão, como também auxiliam a tornar a pessoa melhor, seja para trabalhar, para empreender, para estudar”.

“Eu falei que ia tentar fazer e eu consegui”, destaca Alessandra, que já planeja realizar outros cursos, como o de Desenho.

O vínculo com o Centro Juvenil veio por meio do contrato de estágio com uma unidade da Apae, onde é aluna. Após o término do tratamento, Ale deseja retornar com suas atividades na instituição, que considera um segundo lar.

ServiçoExposição fotográfica de Alessandra do Rocio AndradeDe 22 de novembro de 2019 até 29 de fevereiro de 2020Entrada gratuita

Centro Juvenil de ArtesRua Mateus Leme, 56, São Francisco - CuritibaVisitação de segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.www.cjap.seec.pr.gov.br41 3323-5643 | 41 3223-3805