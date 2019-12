Receita Estadual intensifica fiscalização no trânsito de mercadorias

A Receita Estadual realizou durante todo o mês de novembro 71 operações contra o transporte ilegal de qualquer tipo de mercadoria. O resultado foi R$ 2,95 milhões em multas aplicadas. Esse valor se refere à fiscalização realizada em todo o Paraná, em rodovias e vias urbanas, com 307 autos de infração.

Apenas nesta semana, a Operação Carga Legal Combustível, realizada para coibir a venda e transporte ilegal de álcool e gasolina, resultou em autuações no valor total de R$ 306 mil. As delegacias regionais de Maringá, Londrina, Umuarama, Guarapuava e Cascavel autuaram os veículos com cargas sem documentação fiscal regulamentar.

ILEGALIDADES – Os veículos fiscalizados transportavam, no total, 196 mil litros de combustível (principalmente etanol hidratado). Num dos casos, a quantidade transportada era diferente da que constava na nota fiscal e havia também divergência nos lacres que se encontravam no caminhão. Também foi constatada divergência entre os locais de origem e destino das mercadorias.