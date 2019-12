Tecpar emite certificação em saúde e segurança no trabalho

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) emitiu sua primeira certificação de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (ISO 45001) para uma empresa curitibana. Instituída há pouco mais de um ano, a ISO 45001 é a primeira norma internacional voltada para a área de saúde e segurança no local de trabalho. A instituição certificada foi a Geplan, especializada em gerenciamento e planejamento de obras a nível nacional e internacional.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, destaca que a empresa interessada em implantar a normativa ISO 45001 evidencia seu compromisso com a segurança e a qualidade de vida de seus colaboradores.

“O Tecpar Certificação é um grande parceiro das empresas que querem garantir um ambiente de trabalho mais seguro, evitando que algum evento exponha seus colaboradores a riscos à sua saúde e integridade. Com a nova normativa, a empresa consegue prevenir lesões e problemas de saúde ocupacional”, diz Jorge Callado.

A gerente do Tecpar Certificação, Tânia Carvalho, explica que com a implantação deste sistema de gestão é possível gerenciar os perigos e oportunidades relacionadas à saúde e segurança do trabalhador. A norma, afirma Tânia, reforça a importância de ações preventivas, além de fornecer um conjunto de orientações e processos para melhorar a segurança dos trabalhadores.

PIONEIRA – Com 45 colaboradores, a Geplan é uma empresa de engenharia consultiva que atua na área desde 1998. Para o superintendente Ricardo Amaral, a certificação 45001 é um pouco deixada de lado nas empresas, porém é muito importante.

Segundo Amaral, a certificação fez com que a empresa adotasse uma nova disciplina para minimizar os riscos do local de trabalho para os colaboradores. As ações vão desde o lixo interno até o aspecto pessoal, como trabalhar com melhor ergonomia, melhor qualidade de iluminação e de aeração.

O processo também buscou implantar mais segurança nos trajetos entre a empresa e seus determinados locais externos de trabalho e trouxe uma série de requisitos que os colaboradores não estavam acostumados a praticar ou que praticavam com certa desorganização.

“O Tecpar nos apresentou o melhor custo-benefício, além disso, tendo como diferencial que seus certificadores não atuam como fiscais, mas como orientadores, ajudando, dando sugestões. Temos mais duas intenções de certificação para o próximo ano e, com certeza, vamos procurar a empresa novamente”, diz o arquiteto.

BENEFÍCIOS - A implantação de um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional eficiente também contribui para diminuir os índices de afastamentos e a taxa de rotatividade (turn over). Na área financeira, os benefícios vêm da redução dos custos causados por acidentes e diminuição dos prejuízos financeiros devido a multas e passivos trabalhistas.

ESTATÍSTICAS - Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2017), ocorrem 2,78 milhões de acidentes mortais no trabalho anualmente. Além disso, há cerca de 374 milhões de lesões e doenças não fatais relacionadas ao trabalho a cada ano, muitas delas resultando em ausências prolongadas no trabalho.

Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho mostram que no Brasil, em 2018, foram registradas 623,8 mil notificações de acidentes de trabalho (CAT), das quais 2 mil resultaram em óbito do trabalhador. O Paraná registrou 8% dos casos, com 48.847 acidentes de trabalho notificados.

ADAPTAÇÃO - Mais de 70 países foram envolvidos na criação da ISO 45001. A norma é aplicável a qualquer organização, independentemente de seu porte ou natureza do trabalho, e pode ser integrada em outros programas de saúde e de segurança organizacional.

As empresas que já implementam um padrão ISO terão mais facilidade ao decidirem implantar a ISO 45001. Isso porque ela foi projetada para se integrar e ter um alto nível de compatibilidade com a ISO 9001 (gestão da qualidade) e ISO 14001 (gestão ambiental).