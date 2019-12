Convênio com Estado garante mais 26 viaturas para a PRF

Foram entregues à Polícia Rodoviária Federal (PRF) 26 viaturas blindadas. O vice-governador Darci Piana fez a entrega dos veículos, que foram adquiridos por convênio entre o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e a superintendência estadual da PRF. Os recursos são dos contratos de concessão das rodovias, para aparelhamento das forças policiais do Estado.

Este foi o maior lote de viaturas repassado à PRF, sendo também a primeira remessa de veículos blindados do órgão no Estado. Na solenidade, também foram anunciadas a construção de duas novas delegacias da Polícia Rodoviária Federal, em Guarapuava (Centro) e Maringá (Noroeste).

Darci Piana ressaltou as forças de segurança estaduais e as federais trabalham de forma integrada para garantir a tranquilidade de quem trafega pelas rodovias paranaenses, além de combater o contrabando e o tráfico de drogas.

“Temos uma parceria extraordinária entre o Governo do Estado e a Polícia Rodoviária Federal. Trabalhamos em conjunto para o bem-estar da população paranaense”, disse. “Colocamos mais viaturas nas estradas, que junto com a modernização da PRF e as novas delegacias, trazem a segurança necessária nas estradas e agilidade nas decisões”, afirmou.

VIATURAS – As viaturas, de modelo 26 Equinox, serão utilizadas em diversas situações do trabalho policial, garantindo maior agilidade e segurança ao policiamento e fiscalização das rodovias federais e nas regiões de fronteiras. O Paraná conta hoje com 40 postos da PRF, sendo que a maioria está dentro do Anel de Integração. Dos 2.450 quilômetros de rodovias concessionadas no Estado, 1.850 quilômetros são federais.

De acordo com o diretor-geral da PRF, Adriano Furtado, o repasse de viaturas à Polícia Rodoviária está previsto nos contratos de concessão. “A gestão do Estado nesse processo é extremamente importante. A entrega desses equipamentos significa a modernização da estrutura da PRF no Estado, fruto de um contrato que funciona bem, graças à disposição do governo estadual”, afirmou.

O superintendente estadual da PRF, Ismael de Oliveira, destacou que as novas estruturas e aparelhos da PRF vão reforçar a atuação da corporação no Estado. “É um esforço conjunto para fortalecer nossa atuação. Com as duas novas delegacias, em Guarapuava e Maringá, vamos atuar em pontos que exigem uma atenção especial por serem rotas convergentes das regiões de fronteira”, explicou.

PARCERIA – O evento também marcou uma parceria entre a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Receita entregou à PRF um ônibus double deck, que será usado no projeto de Educação para o Trânsito (Cinema Rodoviário). Já a PRF entregou 150 pistolas semi-automáticas à Receita federal, para apoio das equipes ao combate e enfrentamento ao contrabando.

PRESENÇAS – O prefeito de Guarapuava, César Silvestri Filho; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; e o deputado estadual Artagao Júnior também acompanharam a solenidade.