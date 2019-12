Polícia Militar reforça segurança com a Operação Natal 2019

A Polícia Militar passa a reforçar o policiamento ostensivo e preventivo com a Operação Natal 2019 nos 399 municípios. As atividades começam nesta segunda-feira (02) e seguem até o dia 23 de dezembro. Na Capital, o lançamento da operação ocorreu em Curitiba, na Praça Rui Barbosa, em conjunto com a Guarda Municipal.

O lançamento também foi feito nas principais cidades do Estado pelas unidades de área da PM. Em Curitiba, 300 policiais militares a mais vão reforçar a segurança durante a Operação Natal.

O aumento do policiamento é uma constante no final do ano devido a maior circulação de dinheiro por conta do pagamento do 13º salário de grande parte da população, somada ainda ao aumento do fluxo de pessoas nas lojas, bancos e lotéricas, o que demanda maior atenção das forças de segurança. Todas as atividades são aplicadas conforme a análise criminal, priorizando os locais com maior número de circulação de pessoas e de registros de crimes.

“Temos um planejamento relacionado ao nosso georreferenciamento, onde ocorre o maior índice de ocorrências em Curitiba”, disse o comandante-geral da PM, coronel Péricles de Matos.

No interior do estado, a PM também fará vários tipos de policiamento preventivo. “Neste momento, outras operações estão entrando em andamento em Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá”, acrescentou o coronel.