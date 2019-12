Gol registrou recorde na última Black Friday, com vendas de R$ 120 milhões

A Gol afirma ter batido recorde em edições do evento Black Friday na última sexta-feira, 29, com vendas de cerca de R$ 120 milhões e 450 mil bilhetes para viagens. Os números representam alta de 38% e 51% respectivamente, em comparação com o mesmo dia de 2018. Já o número de visitantes únicos nos canais digitais foi de 4 milhões na sexta-feira, 35% acima do evento do ano passado. As viagens serão realizadas de dezembro a junho de 2020, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Salvador. Ainda de acordo com a Gol, a tarifa média ficou abaixo de R$ 265, sendo que 165 mil bilhetes saíram por menos de R$ 150. A companhia informa que 28% das vendas aproximadamente ocorreu por meio do aplicativo para smartphones. A ação termina nesta manhã de segunda-feira, 2, com a oferta de 3 milhões de assentos.

