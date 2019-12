Inscrições para simpósio contra corrupção terminam na sexta

As inscrições para o 2º Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção: Fazendo a Coisa Certa estão abertas até esta sexta-feira (06). O evento promovido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) acontece na próxima segunda (09), em Curitiba, e terá painéis com antropólogo e especialistas no tema. A programação é aberta ao público e as vagas são limitadas.

Para fazer a inscrição o interessado deve se cadastrar no site da Escola de Governo, o que permitirá que receba o certificado de participação. Nenhum valor é cobrado, nem no cadastramento nem na inscrição. O simpósio será o auditório da Federação da Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), no Jardim Botânico, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) é a responsável por promover o respeito à moralidade e à eficiência administrativa, dento do Estado, e incentivar o controle social. “O objetivo do simpósio, primeiramente, é capacitar servidores públicos, debatendo o assunto corrupção e as formas disponíveis para coibi-la. Porém, entendemos que o tema é de interesse de todos e ampliamos a participação popular”, explicou o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira.

CONTEÚDO - O simpósio marca o Dia Internacional contra a Corrupção. Especialistas vão analisar o avanço da corrupção na humanidade e como ela se enraizou nos pequenos atos do dia a dia e nas instituições. Depois dos painéis, um debate com os palestrantes abordará iniciativas que buscam enfraquecer a cultura do “jeitinho brasileiro”.

Um dos palestrantes é o antropólogo Luiz Almeida Marins Filho, autor de vários livros na área empresarial e motivacional. Outra palestra do dia fica a cargo de Wagner Giovanini, que escreveu, entre outros livros, Lei Anticorrupção e Temas de Compliance, e falará sobre ética e integridade.

Também falarão ao público Valter Otaviano, especialista em desenvolvimento humano e advogado da Advocacia-Geral da União há 16 anos, a advogada Flávia Malucelli Baltazar, especialista em compliance, e o superintendente substituto da Controladoria-Geral da União no Paraná, André Rolim Romagna.

Serviço:II Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção: Fazendo a Coisa CertaData: 09/12 (segunda-feira)Local: Centro de Eventos da FiepAv. Comendador Franco (Avenida das Torres), 1.341 - Jardim Botânico - Curitiba

InscriçõesData: até 06/12 (sexta-feira)Vagas limitadasSite: Escola de Gestão do Governo do Paraná