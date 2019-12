Há dias sem ser visto em público, Silvio Santos cancela gravação no SBT mais uma vez

Silvio Santos, 88, não gravou neste sábado (30), o quadro Jogo dos Pontinhos, do programa que leva seu nome no SBT, como é de praxe semanalmente.O apresentador não é visto fora de casa há cerca de uma semana. A última vez que esteve no SBT foi no dia 23, justamente para comandar o quadro já citado.

Na última quinta (28), mesmo dia do velório de Gugu Liberato, ele também cancelou outra gravação. Vale lembrar que, apesar de ter enviado uma coroa de flores para o velório do antigo contratado, morto em um acidente doméstico, Silvio não compareceu a nenhuma das cerimônias de despedida de Gugu.

Especula-se que o apresentador está de repouso em casa e não foram divulgadas informações sobre o porquê dos cancelamentos ou sobre o estado de saúde de Silvio.

Eles não devem, no entanto, afetar a grade da emissora, já que há programas inéditos já gravados para serem exibidos nas próximas semanas.