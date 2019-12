Refém que saiu de sequestro com garrafa de cerveja na mão vira meme

Um homem armado com faca invadiu ontem um bar no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, e fez sete reféns durante mais de oito horas. Coordenada pelos oficiais do Batalhão Policial de Operações Especiais (Bope), a operação terminou à noite e, felizmente, sem nenhum ferido. O sequestrador foi imobilizado, encaminhado para a delegacia e preso. Ao longo da tensa operação, contudo, uma cena chamou a atenção dos internautas e virou meme: um senhor que estava entre os reféns deixou o lugar com uma garrafa de cerveja na mão.

Isaías Gonçalves é técnico de refrigeração e foi ao bar na tarde de ontem para consertar um freezer que estava com problemas. Em entrevista para o jornal O Globo, ele disse que não bebeu a cerveja; em vez disso, deixou a garrafa em um canto assim que saiu o local. Outra informação curiosa é que, segundo Gonçalves, a ideia de deixar a cena com a garrafa nas mãos foi justamente do sequestrador. “Ele sabia que ia repercutir”, disse a vítima. Pois é, repercutiu mesmo.

Não demorou para que a imagem viralizasse nas redes sociais. A web decretou que essa é uma cena que define o Rio de Janeiro e que marca como é "sextar" na cidade maravilhosa.

Colaboração, Veja São Paulo