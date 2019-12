PM atira dentro de quartel, mata ex-mulher e comete suicídio

Após matar a ex-mulher na manhã de ontem (30), na região metropolitana de Salvador, um policial militar tirou a própria vida. Antes, ele havia efetuado disparos contra o quartel, onde estava lotado.

De acordo com informações da 36ª CIPM de Dias D’Ávila, logo após assumir o plantão, por volta das 8h30, o militar colocou três colegas deitados no chão e passou a efetuar diversos disparos nas paredes do quartel, e fugiu conduzindo o próprio carro.

Pouco tempo depois se dirigiu a uma salão de beleza e disparou contra a ex-mulher, que morreu no local. Durante as diligências, as equipes localizaram o policial sem vida em uma área de mata na região de Camaçari. O veículo foi encontrado incendiado.