BTS vence como artista do ano em premiação da Coreia do Sul

o grupo de K-pop BTS foi destaque na cerimônia do Melon Music Award (MMA), na noite da sexta-feira, 29, ao vencer na categoria melhor artista do ano. O MMA é uma das principais premiações de música da Coreia do Sul.A boy band ainda levou prêmio em outras três categorias: recorde do ano, música do ano (com Boy With Luv) e álbum do ano (com Map Of The Soul: Persona).O sucesso do BTS é tão notável que a hashtag #BTSatMMA ficou em primeiro lugar no ranking dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil.Em maio deste ano, o grupo se apresentou em São Paulo, um show que levou os fãs aos gritos, lágrimas e histeria. No Twitter, os integrantes da banda agradeceram pelo prêmio. "O trabalho em equipe faz o sonho dar certo", escreveram. Os fãs, ficaram muito animados, claro, com os prêmios e elogiaram os artistas.GrammyApesar da euforia atual, os fãs de BTS se revoltaram na semana passada ao saberem que o grupo ficou de fora da lista de indicados ao Grammy 2020.Ao anunciar a lista de indicados para a 62ª edição do prêmio, a Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos foi alvo de críticas dos internautas. A cantora americana Halsey, que já gravou clipe com a banda de K-pop, também comentou o caso. "Meus fãs, por favor, não gastem sua raiva ou frustração. Eu vejo que muitos de vocês estão chateados com isso. É claro que estou triste também. Nada disso importa. Literalmente nada. Você está aqui. Eu estou aqui", escreveu ela no Twitter.