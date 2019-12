Pai de menino que teve braço mordido por tigre é condenado no Paraná

O caso do menino que teve o braço amputado após receber uma mordida de um tigre no Zoológico de Cascavel, região oeste do Paraná, foi atualizado na última semana. A juíza Fernanda Consoni, do 1º Juizado Especial Criminal de Cascavel, condenou o pai do garoto a três anos de reclusão pelos crimes de lesão corporal e omissão pelo ataque ocorrido em 2014.

A sentença da juíza prevê que Marcos do Carmo Rocha cumpra sua pena em regime aberto ou com prestação de serviços comunitários e restrição de circulação em horários determinados.



A juíza apontou que Marcos não agiu em nenhum momento para evitar o ataque do tigre e que inclusive incentivou o menino a posar para fotos na entrada da jaula, além de provocar o animal. Na visão de Fernanda, não houve zelo e atenção do pai durante o episódio.



Segundo o G1, a defesa de Marcos do Carmo Rocha informou que irá recorrer da decisão até a última instância.