PM apreende carro que acumula R$ 54 milhões em multas

A polícia apreendeu ontem (29), um Fiat Uno que acumula mais de R$ 54 milhões em multas. O veículo foi abordado na zona sul de São Paulo. O endereço não foi informado.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do comando de trânsito da corporação realizava patrulhamento, junto com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), quando resolveu abordar o Fiat Uno Mille Fire, modelo 2008.

Ao consultar as placas do veículo, foi constatado que o licenciamento dele estava vencido desde 2016. O carro também acumula 3.177 infrações de trânsito, que resultam em R$ 54.742.688,49 em multas.

De acordo com a polícia, apesar da dívida milionária, o veículo foi recolhido ao pátio do Detran (zona sul), por conta do licenciamento atrasado.

Segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o modelo do Uno apreendido está avaliado em R$ 12.000. Com o valor das multas, daria para comprar cerca de 4.500 carros do mesmo modelo e ano.





Com informações Banda B.