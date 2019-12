Ônibus com 42 atletas tomba no litoral de SP e deixa um morto

Um ônibus que levava 42 jovens para um jogo de rugby tombou na manhã deste sábado (30) em uma estrada do litoral de São Paulo. Uma pessoa morreu, duas ficaram feridas em estado gravíssimo e outras dez tiveram ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 7h, na estrada entre Maresias e Boiçucanga, litoral norte do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo que estava no ônibus tem idades entre 13 e 18 anos. Uma das vítimas teve traumatismo crânioencefálico e foi levada a um hospital em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A maior parte dos feridos foi encaminhada ao pronto-socorro regional de Maresias. Os que não se machucaram (29 jovens) foram levados ao posto de assistência social, já que são menores de idade.