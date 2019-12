Homem mantém cinco reféns em bar na Lapa, no Rio

Pelo menos cinco pessoas estão sendo mantidas reféns em um bar na Lapa, no centro do Rio, por um homem armado com uma faca, desde as 15h desta sexta-feira, 29. Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no local tentando negociar a liberação dos reféns.

Segundo a Globonews, inicialmente seis pessoas estavam no bar, mas uma delas já teria sido liberada. O agressor seria um ambulante da região que teria brigado com a dona do bar e estaria tentando se vingar. Até agora não há informações sobre feridos.