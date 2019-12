Robô fará exames de visão nas feiras de serviços do Governo

As Feiras da Cidadania e o Programa Paraná Cidadão contarão com uma novidade a partir de janeiro de 2020: o Adam Robô – um aparelho desenvolvido no Paraná que faz exames completos de visão em minutos. A ação, implantada inicialmente como projeto-piloto por meio do Programa Criança e Adolescente Protegidos, coordenado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, será desenvolvida em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná e com a Associação Paranaense de Oftalmologia.

O Robô Adam é um aparelho portátil que identifica diversos problemas de visão como miopia, hipermetropia, vista cansada, astigmatismo e até daltonismo. O serviço será ofertado ao público com idade entre 2 e 17 anos. Os resultados são gerados instantaneamente e podem ser impressos ou enviados para o e-mail, por meio de um aplicativo para os sistemas Android, iOS ou web. Os exames feitos nas feiras de serviços do Governo do Estado serão todos gratuitos.

“Essa parceria vai ofertar a partir do próximo ano exames de acuidade visual com profissionais e oftalmologistas para atender à população, uma forma de dar acesso ao diagnóstico gratuito a quem mais precisa”, disse secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost.

Após a triagem inicial com o Adam, a Associação Paranaense de Oftalmologia dará todo o suporte e atendimento necessários, até a doação de óculos para as crianças que mais necessitam.

“Vamos neste projeto inicial realizar todo o acompanhamento necessário com nossos profissionais para melhor atender essas crianças”, disse o presidente da Associação Paranaense Oftalmologia, Arthur Schaefer.



PRESENÇAS – A iniciativa foi anunciada em reunião nesta quinta-feira. Também estavam presentes o diretor da startup curitibana Prevention e criador do Adam Robô, Juliano Santos, e representantes da Secretaria de Estado da Saúde.