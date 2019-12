PRF adquire 26 viaturas blindadas no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza na manhã desta segunda-feira (2), em Curitiba, um ato de entrega de 26 viaturas blindadas para uso operacional em todas as regiões do estado.

Marcada para as 10h30 no andar térreo da Superintendência da PRF, na Linha Verde, a cerimônia terá a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior. Também estarão presentes o diretor-geral da PRF, Adriano Furtado, e o superintendente da PRF no Paraná, Ismael de Oliveira.

Além das 26 viaturas blindadas, adquiridas através da verba de aparelhamento das concessões de rodovias, a PRF receberá um ônibus da Receita Federal que será usado em ações educativas de trânsito.

Durante o evento, a PRF fará ainda o anúncio oficial de criação de duas novas delegacias regionais no estado, uma delas em Maringá e a outra em Guarapuava.