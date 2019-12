Bolsonaro acusa Leonardo DiCaprio de 'colaborar' com queimadas na Amazônia

Em live realizada no Facebook nesta sexta-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro acusou o ator norte-americano Leonardo DiCaprio de colaborar com as queimadas na Amazônia.

"Uma ONG contratou R$ 70 mil pra fotografia de queimadas. O pessoal ali, da ONG, o que eles fizeram? O que é mais fácil? Toca fogo no mato. Tira foto, filma, manda para a ONG, a ONG divulga aquilo, faz uma campanha contra o Brasil, daí entra em contato com o Leonardo DiCaprio e ele doa US$ 500 mil para essa ONG. Uma parte foi pro pessoal que tava tocando fogo. Leonardo Di Caprio, você está colaborando com a queimada na Amazônia", declarou Bolsonaro.

O presidente se referiu à Operação Fogo Sairé, que prendeu nesta terça-feira (26) quatro brigadistas da organização Brigada Alter do Chão por suspeita de envolvimento com as queimadas que, em setembro, atingiram Alter do Chão, em Santarém, no Pará. Os quatro brigadistas foram soltos um dia depois, na quarta-feira (27), devido à falta de provas da acusação.