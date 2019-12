Ex-BBB confunde real com dólar, compra cervejas e se endivida em cruzeiro

A ex-BBB Patrícia Leitte acabou se confundindo com as moedas enquanto curtia o cruzeiro WS On Board, do cantor Wesley Safadão, que terminou na última segunda-feira (25).

Acontece que ela decidiu comprar um combo de cerveja, mas não se atentou direito na moeda da transação. A ex-BBB contou que viu uma promoção de 21 bebidas por 150 pilas e resolveu pedir.

Todavia, o valor, que ela julgava ser em real, na verdade, era em dólar. Triste realidade. Segundo a cotação da moeda no dia, Patrícia Leitte gastou cerca de R$ 700 na brincadeira.

“Nunca tinha ido para um cruzeiro. Quando cheguei lá, vi o combo que custava 150 e comprei para os três dias. Depois que me falaram que o valor não era em reais, mas em dólar. Vi que tinha gastado uma porrada de dinheiro e fiquei louca, desesperada”, contou ela.

Em tentativa de recuperar o dinheiro, a ex-BBB relatou que tentou o estorno da compra, mas não conseguiu.

“Tentei conversar lá para me estornar o valor, mas disseram que não seria possível. Foi a cerveja mais cara da minha vida”, lamentou.

“Mas tudo bem, temos que gastar para se divertir e valeu tudo a pena”, finalizou.





Com informações correio 24 horas.