Acusada no caso Daniel, Allana Brittes vira 'influencer' com 75 mil seguidores no Instagram

Mesmo acusada, pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), por coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor à espera de julgamento no caso do homicídio do jogador Daniel Corrêa de Freitas, Allana Brittes, 18 anos, virou uma ´influencer´ na internet.

Seu perfil no Instagram, reativado há 11 semanas, conta com 75,3 mil seguidores, fotos em restaurantes e bares e muitos elogios nos comentários. Com a popularidade em alta, Allana até abriu uma loja virtual na mesma rede social, a Brittestore.

Ela, a mãe, Cristiana Brittes e outros réus conseguiram na Justiça autorização para permanecer em liberdade até o julgamento. Apenas o pai de Allana, Edison Brittes continua preso. Allana foi a primeira dos réus a obter o direito de responder em liberdade pelo crime, em 7 de agosto deste ano.

O crime

(Foto: Reprodução)

O jogador Daniel foi encontrado morto, em 27 de outubro do ano passado, na Colônia Mergulhão, área rural de São José dos Pinhais, com sinais de tortura e com o órgão sexual mutilado. O empresário Edison Brittes Júnior, que confessou ter matado o jogador, alega que o atleta tentou estuprar a esposa Cristina Brittes.O crime aconteceu depois da festa de 18 anos de Allana Brittes, filha de Edson e Cristiana, na casa da família. Segundo a investigação, Daniel tirou fotos ao lado da esposa do empresário, no quarto do casal, antes do crime. Tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público do Paraná afirmam que não houve tentativa de estupro. A acusação afirma que não encontrou elementos que sustentem a versão de que Cristiana tenha sido atacada pelo jogador.

Via, Bem Paraná.