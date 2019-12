Evento debate modelos de políticas públicas de apoio à família

Especialistas de nove países participam, em Curitiba, do Encontro Anual da IFFD - International Federation for Family (IFFD). Aberto quarta-feira (27), o encontro de dois dias antecede os trabalhos da Conferência Família e Inovação Social, que acontece nesta sexta-feira (29), no Museu Oscar Niemeyer, e é realizada em parceria com o Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Paraná.

A IFFD tem status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU). O encontro em Curitib debate estratégias de implementação, monitoramento e avaliação de políticas de apoio à família no contexto estadual, alinhadas à agenda 2030 da ONU.

Os especialistas que participam do encontro e que estarão na Conferência são da Bélgica, Sérvia, Itália, Holanda, Áustria, Colômbia, França, Espanha e Qatar. Também participarão representantes da sociedade. Após os debates, será redigido documento com intenções de políticas públicas de interesse econômico e social, que trarão indicadores de resultados relevantes, subsidiando o Paraná na temática do apoio à família.

“Curitiba é privilegiada como primeira cidade a receber o relatório, que trará boas práticas e experiências que deram certo em outros países. Também será o primeiro lugar do mundo a saber o que nós concluímos aqui em relação à família. Estamos discutindo critérios e boas práticas que serão sugeridas na ONU”, disse o diretor de Relações Institucionais da IFFD, Ignácio Socias, na abertura do encontro.

O secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, enfatizou que o Paraná tem como objetivo auxiliar no debate para a construção de cidades com ambientes favoráveis para o desenvolvimento das famílias.

“O Estado está atento no combate à violência contra a mulher e o idoso e com a segurança nas escolas, como também realiza movimentos de fortalecimento da unidade da família”, afirmou. “A educação e o emprego, por exemplo, devem estar próximos da família, para aumentar a sua convivência”, complementou.

Para o secretário, a família é um dos elementos essenciais para o desenvolvimento econômico da sociedade. “Se a família está fortalecida no Paraná, temos uma sociedade forte, com um Estado forte. Vamos fazer do Paraná um Estado com cidades cada vez mais inclusivas”.

“A construção de cidades que são inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis requer uma coordenação intensiva de políticas e opções de investimento para que as famílias possam alcançar o seu potencial como agentes produtivos, engajados e capazes de um desenvolvimento sustentável, contribuindo plenamente para seus membros e comunidades”, concluiu a coordenadora da Escola de Liderança do Paraná, Mira Graçano.

1º DIA DO ENCONTRO - Garantia de habitação digna e com acessibilidade, criação de áreas verdes, redução progressiva da poluição e apoio à economia circular, além estilo de vida e hábitos saudáveis pautaram os primeiros painéis do encontro, na quarta-feira. Em seguida, os debatedores trataram de temas relacionados à segurança, lazer e turismo.

Dentro do tema habitação e acessibilidade, foram apresentadas diversas políticas públicas e práticas já realizadas nos países. O entendimento é de que habitação não se restringe somente ao espaço físico, mas também à dignidade, segurança e educação.

2º DIA DO ENCONTRO – Nesta quinta-feira (28), segundo dia do encontro, são abordados temas como educação inclusiva, novas tecnologias para inclusão social, transporte e famílias em situação de vulnerabilidade. Após os debates, os integrantes vão seguir para as conclusões do trabalho.