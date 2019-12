Estado e Polícia Federal vão compartilhar dados de segurança

A Secretaria de Estado da Segurança Pública assinou nesta quarta-feira (27) um Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Federal, o qual prevê aos integrantes das duas instituições acesso aos sistemas de dados internos de cada órgão e compartilhamento de informações. O acordo foi firmado na sede da Secretaria, em Curitiba.

Para o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, a parceria entre os órgãos vai trazer grandes avanços para a população paranaense. “A integração entre as forças policiais é de total importância para nós e só traz benefícios para toda a sociedade. Estamos tentando construir, com todos os órgãos que trabalham no Paraná, um banco de dados para o compartilhamento de informações e o grande benefício disso é permitir aos agentes de segurança pública, tanto estaduais quanto federais, um acesso rápido aos dados durante uma investigação”, disse.

O superintendente da Polícia Federal, Luciano Flores de Lima, também ressaltou que o grande beneficiado com a parceria é a população. “Teremos o compartilhamento de dados que todo policial precisa para levar mais segurança para a nossa sociedade. O policial, tanto federal quanto estadual, terá acesso aos dados de suspeitos, de pessoas que foram presas, ou daqueles que estão portando uma arma, por exemplo, e poder conferir com segurança se os dados informados batem com os do sistema ou se aquela pessoa tem antecedentes criminais”, afirmou.

O termo, que passa a valer a partir de dezembro e tem validade de cinco anos, será de livre ônus financeiro para a Secretaria da Segurança Pública.

COMPARTILHAMENTO - Policiais civis e militares estaduais poderão utilizar esta informação no dia a dia, tanto no policiamento ostensivo e na área de inteligência, como na parte de investigação e nos inquéritos que são produzidos pelos delegados de polícia, informou o coordenador de Análise, Planejamento e Estatística (Cape), capitão Cláudio Todisco.

As instituições terão acesso a informações de interesse comum entre os órgãos. “Essas informações vão providenciar que os agentes da Polícia Federal tenham conhecimento a respeito de informações sobre pessoas, veículos e detentos em penitenciárias. A Secretaria terá acesso ao banco de dados geral da Polícia Federal com informações sobre passaporte e pessoas recém-chegadas no território brasileiro, por exemplo”, explicou Cláudio Todisco.

INTEGRAÇÃO - Em outubro deste ano a Secretaria assinou um Termo de Cooperação com a Prefeitura de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, também para o compartilhamento de informações de segurança com a Guarda Municipal do município.

Estiveram presentes na reunião o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach; o delegado do Departamento de Inteligência do Paraná, Sivanei de Almeida Gomes; o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Samuel Prestes; o coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança, coronel Chehade Elias Geha. Pela Polícia Federal estiveram o delegado Giuliano Suckowe e o delegado Sérgio Eduardo Busato.

Também estavam presentes o assessor militar da Sesp, coronel Erich Wagner Osternack; o assessor civil da instituição, delegado Vinicius Carvalho; o assessor científico da Pasta, Eduardo Cabrera; e os representantes do Centro Integrado de Comando e Controle, capitão André Henrique Soares.