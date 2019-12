Orientações e testes rápidos marcam o Dia Mundial de Luta contra a AIDS no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde promove nesta sexta-feira (29), em Curitiba, ação alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, do SESC e ONGs. Será na Boca Maldita, no centro de Curitiba, das 9h30 às 16h, com a realização de teste rápido para detecção do HIV, vírus causador da Aids.

O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi instituído pela ONU, em 1988, com o objetivo de alertar toda a sociedade sobre a doença, em 1º de dezembro.

“O Paraná faz um trabalho pioneiro de prevenção e controle à AIDS; foi o primeiro estado a descentralizar para os 399 municípios os testes rápidos do HIV e, neste ano, tivemos duas cidades paranaenses, Curitiba e Umuarama, recebendo certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV, que é a transmissão da mãe para o filho, durante a gestação. Foram as primeiras cidades brasileiras a receberem o título em 2019. Além da prevenção, a Sesa desenvolve ações diárias, em parceria com as secretarias municipais, que visam monitoramento da doença, acolhimento e acompanhamento de casos e dispensação de medicamentos”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Doença

O vírus da AIDS (HIV) destrói as células brancas do organismo, responsáveis por proteger e combater doenças no corpo humano. A pessoa infectada fica fragilizada, possibilitando a chegada de doenças como pneumonia, herpes, infecções e alguns tipos de câncer.

A AIDS é transmitida por meio de relações sexuais, sem preservativo, transfusões de sangue e compartilhamento de seringas e agulhas.

A doença não tem cura. O tratamento, na rede pública, acontece com coquetéis antiaids, quando diagnosticada a tempo, melhorando a qualidade de vida do paciente.

“Por isso, a importância do teste rápido, principalmente, se a pessoa se expôs a relação sexual sem o uso do preservativo. O exame é feito com a coleta do sangue ou fluido oral que, submetidos a reagente, fornecem resultado positivo ou negativo em apenas 30 minutos. É um teste seguro e eficaz. No caso de diagnóstico positivo, a pessoa é encaminhada para novos exames e o tratamento tem início imediato, Este exame pode, inclusive, evitar a instalação da AIDS, caso seja feito no período da janela imunológica, que é o intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus e a identificação de anticorpos produzidos pelo organismo”, afirma a chefe da Divisão de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Sesa, Mara Franzoloso.

Mais Ações

O Paraná mantém ainda atendimento especializado para gestantes com HIV, desde o acesso ao pré-natal, com encaminhamento para atendimento de alto risco, até o nascimento da criança.

O Governo do Estado também disponibiliza um tipo de leite especial formulado para as crianças expostas ao HIV , garantindo a nutrição da criança até os 6 meses de idade.

Dados

No período de 2007 até dezembro de 2018, o Paraná tem o acumulado de 20.283 casos de AIDS. O maior número de casos se concentra na faixa etária de 30 a 39 anos, com um percentual de 54,6% dos casos.

Quanto ao número de pessoas infectadas pelo vírus HIV, o Paraná acumula 18.763 registros no período de 2007 a 2017.