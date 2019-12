Com patinete e apito, menino de 9 anos controla trânsito após falha em semáforo; veja vídeo

Um menino de nove anos usou um patinete elétrico e um apito para controlar, sozinho, o trânsito em um cruzamento de Belo Horizonte, capital de minas Gerais. O fato aconteceu nesta semana no bairro Belvedere, um dos endereços mais nobres da cidade.

O garoto foi para o local ajudar a monitorar o fluxo de veículos, após um semáforo ficar inoperante no cruzamento da avenida Luiz Paulo Franco com a rua Sebastião Fabiano Dias. Com o brinquedo, ele conseguia interromper o fluxo de veículos em uma das ruas, para que os carros que aguardavam na via transversal pudessem atravessar.

De acordo com a BHTrans (Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte), houve uma queda de energia na região por volta das 8h, provocando a falha no sinal. Um agente da autarquia controlou o movimento de veículos no local durante o horário de pico.



Veja a atuação do menino:





Com informações do R7