Assembleia derruba veto e autistas terão placas indicativas em estacionamentos

Por 45 votos contra 1, a Assembleia Legislativa do Paraná derrubou na sessão de terça-feira (26) o veto do governador Carlos Massa Ratinho Júnior ao projeto de autoria do deputado Anibelli Neto (MDB), que prevê a colocação de placas indicativas com o símbolo Mundial de Conscientização do Espectro Autista (TEA) em estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam vagas de estacionamento preferenciais, reservadas a portadores de deficiência.

Ao encaminhar a votação, pedindo a derrubada do veto, Anibelli Neto destacou que esta é uma das bandeiras de seu partido, o MDB, “de tratar igual os desiguais”. É, segundo ele, uma “proposta de inclusão”.

O deputado afirmou que no momento em que estão sendo feitas campanhas pela inclusão dos autistas não se justifica que o Palácio Iguaçu trate a questão com “olhar técnico”.

Anibelli Neto ganhou, em plenário, o apoio de vários deputados, como o Delegado Francischini que, pai de um menino de 9 anos, que é autista, destacou a importância da proposta. Segundo Francischini, “é um projeto essencial, importante. Como pai de autista sei a importância dessa proposta”, disse.

Outros deputados, como Márcio Pacheco, também defenderam a derrubada do veto lembrando que a pessoa com espectro autista não tem característica física que o identifique até por isso os pais são muitas vezes hostilizados ao usar as vagas destinadas a deficientes.

Proposta - Pelo projeto, as placas devem conter o símbolo que consiste na “fita quebra cabeça”. Segundo Anibelli Neto, o objetivo é oferecer ampla divulgação a um direito já garantido aos portadores do espectro autista, facilitando sua inclusão social e seu deslocamento em estabelecimentos públicos e privados no Paraná.

Assim, afirma, a inclusão do Símbolo Mundial de Conscientização fará com que toda a sociedade tome conhecimento e apoie tal direito, defendeu Anibelli.