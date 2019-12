Audiência Pública sobre o direito da população indígena do Paraná, acontece em Foz do Iguaçu, nesta sexta (29)

Devemos preservar nossas origens. Os povos indígenas, guardiões desta terra, Paraná, resistem há mais de 500 anos. Sofreram e sofrem diversos ataques - direitos negados, território tomado, genocídio, descaso e preconceito.

Para debater esta situação o deputado Goura (PDT) e o vereador de Cascavel, Paulo Porto, promovem, nesta sexta-feira (29), em Foz do Iguaçu, uma audiência pública sobre os direitos das populações indígenas no Paraná.

O objetivo é escutar representantes dos povos tradicionais, discutir os principais problemas por eles enfrentados e encontrar soluções para valorizar as raízes de nossa cultura.

Entre os participantes estarão representantes indígenas do Paraná, do legislativo estadual e municipal, do Ministério Público, da FUNAI, além de especialistas da academia e outras entidades que atuam em defesa dos povos tradicionais.

Estão confirmados como participantes da mesa o senador Fabiano Contarato, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal; o cacique Celso, de São Miguel; Clovis Brigenthe, da UNILA; Jacque Parmigiani, antropóloga; Marina Perusini; Nilton Bobato, de Foz do Iguaçu; Mauro Leno, da FUNAI e Eloy Jacintho, da aldeia Tupã Nhe'é Kretã.

SERVIÇO

Audiência Pública Indígenas do Paraná

29/11 - Foz do Iguaçu - 19h

Local: UNILA JU - Auditório Martina (Sala C309)

Av Taquínio Joslin dos Santos, 1000 - Jardim Universitário I, Foz do Iguaçu