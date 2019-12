No jogo em que recebeu o troféu do Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Ceará por 4 a 1 no estádio do Maracanã nesta quarta (27) diante de um público de mais de 67 mil pessoas.

Com a vitória desta noite, o Flamengo alcançou uma invencibilidade de 22 jogos seguidos na atual edição do Brasileiro e quebrou o recorde de maior pontuação em uma edição da competição que conta com 20 participantes. Para isto alcançou 84 pontos e ultrapassou o recorde anterior, de 81 pontos somados pelo Corinthians em 2015.

O jogo

O Ceará abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o meia Thiago Galhardo escora a bola para o fundo das redes após grande jogada de Felipe Silva pela ponta esquerda.

Mas aos 19 minutos do segundo tempo o lateral Renê cruza na área, o atacante Lincoln escora de cabeça e Bruno Henrique consegue desviar para o fundo do gol do Ceará.

E nove minutos depois o camisa 27 voltou a marcar para virar o marcador. O uruguaio Arrascaeta cruza para a área e Bruno Henrique escora de primeira.

Mas Bruno Henrique queria mais e, aos 40 minutos do segundo tempo, chega a seu terceiro gol na partida. Arrascaeta cobra falta da entrada da área, o goleiro Diogo Silva dá rebote e o camisa 27 do Flamengo chega em velocidade para marcar de novo.

Com isso, Bruno Henrique chega a 21 gols na atual edição do Brasileiro.

E aos 46 minutos Vitinho deu números finais ao confronto com um chute forte da entrada da área.



Bruno Henrique marca 3 e Flamengo vence Ceará no Brasileiro REUTERS/Sergio Moraes - Reuters/Sergio Moraes/Direitos Reservados

Vitórias em casa

Quem também venceu jogando em casa foi o Corinthians. A equipe paulista recebeu o já rebaixado Avaí e triunfou por 3 a 0.

O primeiro gol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Gustavo cabeceia com força após cobrança de escanteio de Clayson.

O 2 a 0 sai aos 6 do segundo tempo, quando, após rápido contra-ataque, o volante Júnior Urso recebe na entrada da área e bate colocado.

Mas o melhor ficou para o final. Aos 41 da etapa final o lateral Fagner cruza a bola para o argentino Boselli, que toca de peito para marcar um golaço.

Outro time a triunfar em casa foi o Athletico-PR, que recebeu o Grêmio na Arena da Baixada para triunfar por 2 a 0.

O lateral Márcio Azevedo abriu o placar com um belo gol. Ele tabelou com Rony, avançou até a linha de fundo e bateu, com força e quase sem ângulo, para vencer Paulo Víctor.

O 2 a 0 veio em gol de pênalti de Nikão aos 18 minutos da etapa final.

Empate na Bahia

Em jogo que começou mais cedo, Bahia e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1 na Fonte Nova. O time mineiro abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo. O zagueiro Juninho erra na saída de bola e o meia Cazares rouba a bola para partir em velocidade e finalizar com perfeição.

Mas 10 minutos depois Élber consegue deixar tudo igual.

A 35ª rodada continua na próxima quinta (28) com os seguintes jogos: Fluminense x Palmeiras, Fortaleza x Santos, São Paulo x Vasco e Cruzeiro x CSA.