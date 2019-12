Corpo de Gugu Liberato chega ao Aeroporto de Viracopos para velório em SP

O voo com o corpo de Gugu Liberato chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), às 6h01 desta quinta-feira (28). O velório do apresentador será na Assembleia Legislativa de São Paulo, na capital, a partir das 12h.

Gugu, um dos maiores nomes da TV brasileira, morreu na semana passada em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico. Ele tinha 60 anos.

O voo que trouxe o corpo do apresentador e a família ao Brasil partiu de Orlando na noite de quarta-feira (27).

Preparação do corpo e traslado

A concessionária Aeroportos Brasil, que administra Viracopos, informou que os familiares de Gugu, entre eles a mãe de 90 anos, esposa e os três filhos, passaram pela imigração normalmente e foram direcionados a uma área reservada para aguardar a liberação da urna com o corpo do apresentador.

Depois, eles terão acesso ao transporte que os levará para São Paulo. A família também pediu uma sala no terminal para fazer a maquiagem do corpo. A previsão é que, depois de realizados os procedimentos de imigração e preparo do corpo, o traslado saia do aeroporto por volta das 9h.

Os familiares de Gugu viajaram de Orlando para o Brasil na classe executiva. Primeiro aconteceu o desembarque do corpo. Depois, a família do apresentador recebeu atendimento prioritário de imigração em uma sala privativa. Eles foram os primeiros a descer do avião.

Passageiros que estavam na aeronave relataram às equipes do G1 e da EPTV, afiliada da TV Globo, que o voo foi tranquilo e eles praticamente não tiveram acesso à família de Gugu. De acordo com o economista Diego Santos, houve um aviso dentro do avião para que os familiares do apresentador não fossem incomodados.

Durante o desembarque, a movimentação foi tranquila no aeroporto. Dois fãs do apresentador, moradores de Piracicaba (SP), foram até o terminal para acompanhar a chegada. Um deles, Djalma Schiavi, levou uma coroa de flores em nome do fã clube do apresentador Sílvio Santos.

O caixão com o corpo de Gugu foi retirado pela porta lateral da aeronave dentro um contêiner, antes da saída dos passageiros. A urna foi recolhida por um carro funerário na pista do aeroporto e seguiu para o terminal de cargas para os procedimentos de imigração. A Receita Federal preparou uma operação para o recebimento do corpo e liberação para o translado até a capital paulista.

O corpo fará o percurso até a Assembleia Legislativa no carro funerário, acompanhado por três viaturas da Polícia Militar Rodoviária, sem paradas programadas, com trajeto pela Rodovia dos Bandeirantes, segundo informou a concessionária Autoban. Segundo a assessoria de Gugu, não haverá cortejo.

A cerimônia, que será aberta ao público, deve começar por volta das 12h desta quinta e terminar às 10h da secta-feira (29). O corpo de Gugu será velado em caixão aberto. A entrada para o velório será pela Avenida Sargento Mário Kozel Filho. Em seguida, o corpo será enterrado no jazigo da família no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, também na Zona Sul.

Gugu sofreu um acidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, na quarta-feira (20). Ele era pai de três filhos que teve com a médica Rose Miriam di Matteo: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sophia, de 15 anos.

Doação de órgãos

A cirurgia para retirada dos órgãos para doação foi realizada no domingo (24), dia em que a família divulgou uma carta sobre a decisão do apresentador.

Antes do início da cirurgia foi realizada uma cerimônia com presença da equipe do hospital e os familiares do apresentador. Na ocasião, Os familiares de Gugu elaboraram uma carta escrita em primeira pessoa falando sobre o desejo do apresentador de doar seus órgãos.

“Deus em sua infinita bondade nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu”, diz o texto.