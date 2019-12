Homem pede oração para adolescente e em seguida tenta estuprá-lo

Um homem, de 54 anos, foi preso suspeito de tentar estuprar um adolescente no quintal da casa da vítima, em Cascavel, no oeste do Paraná, na terça-feira (26), segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, o suspeito pediu um copo de água e, ao perceber que o adolescente de 14 anos estava sozinho, disse para o menino orar por ele em um corredor no fundo da casa.

Essas informações fazem parte do boletim de ocorrência registrado pela família.

Ao entrar no quintal, segundo a polícia, o suspeito passou a mão nas nádegas do menor, beijou, cheirou o pescoço e agarrou o adolescente.

Conforme a PM, um funcionário de uma loja viu o que estava acontecendo e foi socorrer a vítima. Com isso, o suspeito saiu correndo do quintal.

Mas ao perceber que o funcionário saiu do local, de acordo com a polícia, o suspeito voltou à casa do adolescente.

Na segunda tentativa de contato com a vítima, segundo a PM, populares seguraram o suspeito até a chegada dos policiais.

De acordo com a PM, o suspeito tem passagens por estupro de vulnerável. Ele foi levado para a Delegacia de Cascavel.

O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime (Nucria) de Cascavel.

A Polícia Militar faz o alerta para que os pais orientem os menores para não atenderem nenhum tipo de desconhecido em casa, principalmente quando estiverem sozinhos.

Com informações G1.