Corpo de Gugu será velado por mais de 20 horas em cerimônia aberta ao público

O corpo do apresentador Gugu Liberato será velado por, pelo menos, 22 horas, no Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, em São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa de Gugu, a cerimônia será aberta ao público e deve começar por volta das 12 horas, de quinta-feira (28), e terminar às 10 horas, da sexta-feira (29). O corpo do apresentador será velado em caixão aberto.

A entrada para o velório será pela Avenida Sargento Mário Kozel Filho. Em seguida, o corpo será enterrado no jazigo da família no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, também na Zona Sul.