Silvio Santos cancela gravação que faria no dia do velório de Gugu

Silvio Santos cancelou a gravação de seu programa, que aconteceria nesta quinta-feira (28), nos estúdios do SBT. A decisão de suspender os trabalhos acontece no mesmo dia em que será realizado o velório do apresentador Gugu Liberato, que morreu na sexta-feira (22), após acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos.

Silvio não deu detalhes sobre a decisão e que a ida dele à cerimônia de despedida na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) ainda não está decidida.

Silvio Santos marcou a trajetória do apresentador. Gugu, que ainda no começo da adolescência mandava cartas ao comunicador sugerindo atrações e quadros para o programa que apresentava na TV Globo, chegou — quando já era uma das estrelas do SBT —, anos depois, a ser disputado pessoalmente por Silvio e o jornalista Roberto Marinho.

O comunicador permaneceu na emissora de Silvio até 2009. Ao longo de décadas, ele ainda apresentou programas como Domingo Legal (1993 - 2009) e o Sabadão Sertanejo.



Mesmo após da saída de Gugu do SBT, que deixou a emissora em outubro 2009 para construir uma nova história de sucesso na Record TV, os dois mantiveram uma relação de amizade. Em maio de 2018, Gugu Liberato presentou o antigo patrão com uma estátua de cera em tamanho real.

