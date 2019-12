Em fala para evangélicos, Bolsonaro diz que eleição dele 'teve propósito divino'

Ovacionado por um público de cerca de 15 mil evangélicos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse na noite desta terça-feira, 26, que a eleição dele em 2018 teve um propósito de Deus. Cumprindo agenda em Manaus, onde nesta quarta-feira (27) participa de um evento da Zona Franca, Bolsonaro foi a um culto na igreja Assembleia de Deus promovido em sua homenagem.

Por 15 minutos, o presidente falou aos fiéis e reforçou que pretende indicar, para o Supremo Tribunal Federal (STF), um ministro "terrivelmente evangélico". "Eu tenho duas vagas. Uma será de um evangélico, como eu disse". Bolsonaro, por mais de uma vez, afirmou que sua chegada a Presidência teve um propósito divino. "Deus tem propósito para cada um de nós. Eu jamais pensei chegar onde cheguei. Tudo sendo feito contra minha pessoa Sem dinheiro, sem fundo partidário. Aliás tinham duas coisas a favor de mim: Deus e o povo a nosso lado", afirmou o presidente, sob os gritos de "Mito".

Em determinado momento do discurso, o presidente se mostrou insatisfeito com as dificuldades que encontrou ao chegar à Presidência. E citou que "a lei tem que ser feita para atender as maiorias, e não as minorias". "O povo, a maioria, é que deve conduzir o futuro da nação. Confesso que fiquei com muito medo quando me elegi presidente da República. Não foi aquele ato (do atentado a facada) que me elegeu. Deus tem um propósito para cada um de nos. Cheguei calcado numa passagem bíblica: 'Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará'. Vencemos usando essa passagem".

O presidente chegou a dizer que o lema "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", foi uma inspiração divina que ele teve durante uma oração há quatro anos. "Tinha que acontecer naquele momento. São os sinais que começaram acontecer lá atrás.