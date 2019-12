Ratinho Junior diz ter interesse em parcerias para gestão de presídios e hospitais

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), disse nesta quarta-feira, 27, que o Estado estuda parcerias com o setor privado na gestão de presídios e administração de hospitais. De acordo com ele, no segundo caso, enviou inclusive uma equipe à Bahia para acompanhar o que foi feito no Estado nordestino nesse sentido. Ele afirmou que, diferentemente do passado, há um ambiente melhor sobre as parcerias com o setor privado na prestação de serviços públicos. "Desde que se tenha agências reguladores e leis fortes", disse Ratinho Junior, durante o 2º Café com o Mercado - Projetos de Infraestrutura Urbana. Ele ponderou, contudo, que para melhorar a confiança da sociedade, é necessário que o setor privado tenha um bom desempenho nessas funções.

