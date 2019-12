Ratinho comemora 30 anos de carreira em 2020; confira trajetória do apresentador

O apresentador Ratinho comemora 30 anos de carreira, em 2020. Depois de estrear na TV com programas policiais, Ratinho foi conquistando espaço, subindo na audiência e se tornando um dos apresentadores mais populares do Brasil. Confira a trajetória de sucesso do apresentador:



Nascido em Águas de Lindoia (SP), Carlos Roberto Massa ganhou, ainda na infância, o apelido pelo qual se tornou conhecido no Brasil inteiro. Desde a infância, viveu em cidades paranaenses como Jandaia do Sul (onde passou a infância e a adolescência) e Curitiba (para onde se mudou já adulto e onde ainda vive sua família). O apelido de Ratinho teria surgido porque ele tinha o costume de 'dar sumiço' nas bolas de partidas de futebol de várzea e os jogadores dizerem, culpando-o pelo sumiço: 'foi aquele ratinho', em função de sua rapidez e agilidade.



No início da década de 1990, Ratinho ganhou espaço na televisão, primeiramente com um programa policial na CNT, em Curitiba. Em 1996 estreava o "190 Urgente". Com cobertura nas áreas de homicídio, tráfico de drogas, roubos e outros casos criminais, Ratinho impressionava o público mostrando imagens impressionantes e quebrando aparelhos de fax com um cassetete na mão - que se tornou a sua grande marca registrada, justamente com alguns bordões, como: "Aqui, tem café no bule", "Parabéns para o papai" e "Hoje, a cobra vai fumar".



O bom resultado do programa com o público permitiu a Ratinho negociar com outras emissoras. Com isso, em setembro de 1997, ele foi para a Record com o programa "Ratinho Livre" - que tinha duração de quatro horas. Com nove pontos de audiência, incomodou Globo e SBT. Os testes de DNA passaram a ser exibidos lado a lado com os casos policiais, mas, na época, notícias afirmaram que muitas das brigas eram previamente combinadas e encenadas.



Em 1998, o apresentador recebeu o prêmio ‘Troféu Imprensa’, na categoria revelação do ano.



Na década de 2000, já no SBT, Ratinho passou a investir no humor. O público, então, passou a ver personagens como Marquito, Sombra e até o mascote Xaropinho no palco da atração.

Além de apresentador e fazendeiro, Ratinho tem em seu currículo os cargos de vereador de Curitiba e de Jandaia do Sul, além de deputado federal do Paraná pelo PRN (Partido da Reconstrução Nacional). Ele já revelou em entrevistas que desistiu da carreira política por falta de paciência.

Ratinho também é o fundador e proprietário do Grupo Massa, que atua nas áreas de comunicação (Rede Massa), agronegócio, gestão e licenciamento de marcas.



A trajetória de sucesso como apresentador de televisão completa, no ano que vem, 30 anos de grande audiência e a conquista do carinho da população brasileira.