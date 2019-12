Bombeiros ofendem Cacau Protásio após cena em corporação e ela chora

No domingo, 24, a atriz e humorista Cacau Protásio gravou as cenas do filme “Juntos e Enrolados” no Quartel-Central do Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, mas membros da corporação destilaram racismo, gordofobia e homofobia com o episódio através de um grupo de WhatsApp. Na gravação da cena registrada isoladamente e fora de contexto por um bombeiro, Cacau usa farda e dança com quatro bailarinos.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Nos áudios que os bombeiros trocaram entre eles, compartilhado no blog do Leo Dias, um dos homens fala: “Olha a vergonha no pátio do quartel central. Essa mulher do ‘Vai que Cola’, aquela gorda, colocou a farda e botou os dançarinos viados com roupa de bombeiro. Isso é um esculacho, rapaz. Qual é a desse comandante? Vai deixar uma putaria dessas no pátio do quartel?”

Outro reforçou a fala de forma ainda mais pejorativa: “Vergonhoso. Mete aquela gorda, preta, filha da puta numa farda de bombeiro, uma bucha de canhão daquela, com um monte de bailarino viado, quebrando até o chão. Vão achar que é o que? Bombeiro? Aquilo é tudo viado. Lamentável.”

No dia da gravação, a atriz agradeceu em suas redes sociais a forma como foi recebida na corporação e disse estar orgulhosa por interpretar uma integrante. Depois que soube do vídeo e dos comentários preconceituosos, nesta quarta-feira, 27, postou a foto de um coração partido e, em seguida, quatro vídeos para explicar o que houve.

Ela conta que foi gravar a cena no Corpo de Bombeiros, foi muito bem recebida e assessorada, mas que estava circulando um vídeo feito de uma cena isolada, a xingando. A cena, segundo ela, se trata do sonho de um personagem, que na trama é seu superior.

“Sou negra, sou gorda, sou brasileira e sou atriz. Eu conto história, conto ficção. E eu não mereço ser agredida assim, como nenhuma pessoa. Eu respeito a opinião de alguns bombeiros de ‘ah, eu não acho certo’, mas vai ver realmente a história, vai ver o que é antes de agredir.”

Cacau disse ainda que printou todas as ofensas que viu na internet. “Porque isso é crime, você ser preconceituoso, racismo é crime. Você pode não gostar, mas você tem que respeitar. E por que esse ódio? Eu juro que não entendo”, indagou.

“O Corpo de Bombeiros é uma corporação que eu respeito, que eu amo, que eu queria ser quando criança”. A atriz já começou os vídeos com os olhos marejados. Ao falar isso, chorou. “Eu sei que sou uma pessoa forte, mas ouvir tudo isso de um ser humano é horrível, é muito triste. E como que uma pessoa que veste uma farda tão linda tem essa postura?”

Por último, Cacau diz ter ouvido boatos de que a cena que circulou em redes sociais e grupos de WhatsApp seria cortada do filme. “Então por que a pessoa que estavam lá, autorizando, achou legal, abraçou a gente e disse que estava tudo bem?”

Nos comentários, famosos demonstraram apoio à atriz. A cantora Anitta escreveu: “Ô minha amiga, fica triste por causa de um bando de ignorante, não. Você tão inteligente, tão talentosa. Tão do bem. Vá atrás de seus direitos, mas não fique triste porque eles não merecem. Te amo muitão”.

Via, Catraca Livre.