Gaeco deflagra operação para investigar prefeito de Nova Aliança do Ivaí

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Paranavaí, no Noroeste paranaense, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 27 de novembro, a Operação Hecatombe, que apura a prática de atos de improbidade administrativa pelo prefeito de Nova Aliança do Ivaí, Adir Schmitz (PP). Foram cumpridos, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Maringá, mandados de busca e apreensão em duas residências, ambas de propriedade do prefeito, e na sede da prefeitura.

As investigações do MPPR revelaram indícios de ocultação patrimonial, uso indevido de veículo público e fraudes em procedimentos licitatórios, em processo seletivo de contratação de servidores e em emissão de nota de empenho. Além disso, houve descumprimento de decisão judicial e recusa em prestar informações ao Ministério Público.

Um dos objetivos da operação é localizar comprovantes da existência de bens que, ao que se apurou, foram ocultados pelo atual gestor em decorrência de ordens judiciais de indisponibilidade de bens e condenações decorrentes de processos por atos de improbidade administrativa. A confirmação da prática dependerá da análise dos documentos apreendidos.